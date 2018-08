Afrikas größter Goldproduzent AngloGold Ashanti (WKN 164180) ist im ersten Halbjahr 2018 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Der Konzern führte das vor allem auf die gestiegene Produktion zurück. AngloGold meldete für die ersten sechs Monate 2018 so genannte "headline earnings" - eine in Südafrika gebräuchliche Kennzahl - von 99 Mio. Dollar. Das stimmte mit den zuvor ausgegebenen Prognosen überein und stellt einen ...

