Der Ölkonzern ConocoPhilips und der venezolanische Staatskonzern PDVSA legen ihren jahrelangen Streit bei. Beide Unternehmen unterzeichneten einen Vertrag, nachdem ConocoPhilips eine Entschädigung von 2 Milliarden US-Dollar plus Zinsen erhält, wie ConocoPhilips am Montag in Houston mitteilte. Im April hatte die Internationale Handelskammerdem US-Ölmulti diese Summe in einem Schiedsverfahren wegen gebrochener Verträge zugesprochen.

ConocoPhilips hatte sich 2007 im Rahmen der Verstaatlichungspolitik der damaligen Regierung aus dem ölreichen Venezuela zurückziehen müssen. Seitdem kämpft der Konzern um einen Ausgleich. PDVSA habe sich nun bereit erklärt, den Schiedsspruch anzuerkennen und 500 Millionen Dollar innerhalb der ersten 90 Tage nach Vertragsunterzeichnung zu überweisen, hieß es. Das restliche Geld soll ConocoPhilips quartalsweise über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren erhalten. Im Gegenzug verzichtet ConocoPhilips auf die angedrohten Zwangsvollstreckungen, insbesondere in der Karibik. ConocoPhilips hatte damit gedroht, dort Vermögenswerte von PDVSA beschlagnahmen zu lassen, um seine Ansprüche durchzusetzen./nas/fba

ISIN US20825C1045

