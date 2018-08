Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie in den letzten Wochen, halten sich Bullen und Bären an den Rohölmärkten größtenteils in Zaum, wobei die Preise auf Wochensicht erneut etwas nachgaben, so die Analysten der NORD LB. Fundamental belaste weiterhin die Sorge um die Weltkonjunktur. Die Juli-Konjunkturdaten aus China und Indien würden schwächeln und die US-Rohöllagerbestände hätten deutlich zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...