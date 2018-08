BERLIN (Dow Jones)--Die CDU lehnt den von der SPD geforderten "Spurwechsel" in der Asyl- und Arbeitsmarktpolitik geschlossen ab. Es gebe bereits ausreichend Möglichkeiten, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt aufzunehmen, erklärte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nach einer von Kanzlerin Angela Merkel geleiteten Sitzung der Parteispitze in Berlin.

Wer von einem "Spurwechsel" rede, der rede von zwei unterschiedlichen Systemen, erklärte Kramp-Karrenbauer. Zum einen gehe es um den Kräftebedarf auf dem Arbeitsmarkt. Dabei werde zunächst das eigene Potenzial in Deutschland ausgeschöpft. Danach gehe es um die Arbeitskräfte im EU-Raum und schließlich um Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern. Diese Themen müssten im neuen Fachkräftezuwanderungsgesetz entsprechend gebündelt werden. Unter anderem müssten Anreize geschaffen werden, das gesamte Verfahren unbürokratischer zu gestalten.

Davon getrennt sei der Bereich der Menschen, die aus humanitären Gründen als Flüchtlinge nach Deutschland kämen, erklärte Kramp-Karrenbauer. Für diese gebe es schon heute grundsätzlich die Möglichkeit, dass sie trotz eines negativ beschiedenen Asylantrags in Deutschland bleiben könnten. Kramp-Karrenbauer nannte als Beispiel die 3plus2-Regelung, nach der Flüchtlinge im Anschluss an eine Ausbildung noch zwei Jahre im Land bleiben und danach die Chance auf einen noch längeren Aufenthalt bekommen können. Einen Wechsel zwischen diesen beiden Systemen lehne die CDU ab.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2018 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.