Russland und der Libanon sprechen über einen Wiederaufbau in Syrien. Die Bundesregierung hält den Frieden aber noch nicht für gesichert.

Libanon und Russland wollen die Rückkehr der vor dem Bürgerkrieg ins Ausland geflüchteten Syrer beschleunigen. Es gebe keinen Grund mehr, dass die Flüchtlinge im Libanon blieben, sagte dessen Außenminister Gebran Bassil am Montag nach Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Moskau. In Syrien gebe es friedliche und stabile Gebiete. Lawrow sagte russische Hilfe zu.

In Berlin bezeichnete ein Sprecher der Bundesregierung die Debatte über Wiederaufbauhilfen für Syrien als verfrüht. Zunächst müsse eine humanitäre Katastrophe in Idlib im Nordwesten vermieden und ein Frieden erreicht werden, wies Regierungssprecher Steffen Seibert russische Forderungen nach finanziellen Hilfen zurück.

Lawrow ...

Den vollständigen Artikel lesen ...