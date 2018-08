Wien (www.fondscheck.de) - Anlässlich der aktuellen Krise in der Türkei hat die Fondsratingagentur Morningstar sich angeschaut, welche Fonds einen höheren Anteil als zehn Prozent des Fondsvermögens in Türkei-Aktien und Türkei-Bonds halten, so die Experten von "FONDS professionell".Denn der Anteil von Türkei-Assets in Indexfonds sei gering. "In den großen globalen Aktien- und Renten-Benchmarks machen Türkei-Assets nur eine vernachlässigungswerte Größe aus. Im MSCI Emerging Markets sind Türkei-Aktien mit sage und schreibe 0,7 Prozent gewichtet", rechne Ali Masarwah, Morningstar-Chefredakteur, vor. Dort also hätten die Turbulenzen der letzten Wochen keine größeren Schäden hinterlassen. ...

