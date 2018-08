Berlin (Dow Jones)--Die liberal-konservative "Union der Mitte" und die Merkel-kritische "Werte-Union" müssen auf den Status einer Sonderorganisation innerhalb der CDU verzichten. Bundesvorstand und Präsidium hätten ohne Gegenstimmen klar gemacht, "dass es keine weiteren offiziellen Sonderorganisationen in der CDU geben soll", erklärte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin. Wer sich engagieren wolle, sei herzlich eingeladen, dies innerhalb der CDU und den parteilichen Gliederungen zu tun.

August 20, 2018 08:52 ET (12:52 GMT)

