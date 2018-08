Lange Zeit hatte die chinesische Regierung den Prunk reicher Chinesen angeprangert. Doch das hält die junge Oberschicht nicht davon ab, viel Geld für Luxusmarken auszugeben.

Erstmals seit Jahren investieren Luxuskonzerne wie Prada, LVMH & Co wieder in China. Dabei nehmen sie die zahlungskräftige Generation der 20 bis 34-Jährigen, die sogenannten Millennials, ins Visier, die nicht nur in den Metropolen, sondern auch in Vorstädten und entlegenen Provinzen zu finden sind.

"In China gibt es eine sehr starke Oberschicht oder eine gehobene Mittelschicht", sagte etwa L'Oreal-Chef Jean-Paul Agon zuletzt vor Analysten. Das besondere sei, dass die Millennials aus diesen Schichten absolut nicht zögerten, Luxusmarken zu kaufen. In den vergangenen Jahren verschreckte das harte Durchgreifen der Regierung gegen Korruption und das Anprangern von Prunk reiche Chinesen. Firmen wie Louis Vuitton-Eigner LVMH machten sogar Filialen in mittelgroßen Städten dicht.

"Es ist die Post-90er Jahre, die junge Generation, die Geld für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...