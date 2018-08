Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Deutschland braucht dringend ein Einwanderungsgesetz, damit endlich mehr Transparenz in den bestehenden Regeldschungel kommt, so Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: Die bisher rund 50 für die Zuwanderung von Erwerbstätigen geltenden Regelungen müssen deutlich reduziert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...