Gute Aussichten für die europäische ETF-Industrie: Das Vermögen, das in europäischen ETFs steckt, wuchs im Monatsvergleich. Im Juli floss das meiste Anleger-Geld in Anleihen-ETFs. Anleihen-ETFs waren die Assetklasse mit den höchsten Nettozuflüssen im Juli (plus 2,5 Milliarden Euro). Danach kamen Aktien-ETFs mit plus 1,9 Milliarden Euro, gefolgt von gemischten ...

