Die BOA Gruppe (BOA) wurde an den österreichischen strategischen Partner Ring International Holding (RIH) verkauft. Ring International Holding AG ist eine der dynamischsten Beteiligungsgesellschaften Österreichs und der Fokus liegt darauf, Unternehmen zu erwerben und diese in ihrer Entwicklung nachhaltig zu fördern. BOA ist einer der weltweit führenden Hersteller für flexible metallische Komponenten mit Sitz in Stutensee, Deutschland. Die Gruppe betreibt sieben Produktionsstätten in Europa, China und den USA mit insgesamt mehr als 1.200 Mitarbeitern. BOA bedient internationale Kunden aus den Bereichen Automotive, der Industrie, der Luft- und Raumfahrt und erwirtschaftet derzeit einen Umsatz von rund 200 Mio. EUR. Die Koordination der Transaktion lag bei Brandl & Talos. Willkie beriet zu den deutschen, französischen, italienischen und US-amerikanischen Aspekten der Transaktion. Berater der Transaktion Das Willkie Team umfasste die Partner Dr. Axel Wahl (Corporate/M&A, Frankfurt), David Mortlock (Global Investment & Trade, Washington), die Counsel Dr. Christian Rolf (Human Resources, Frankfurt), Jonathan Konoff (Antitrust, New York) und William L. Thomas (Environment, Health & Safety, Washington) sowie die Associates Christopher Clerihew (Finance, Frankfurt), Karsten Silbernagel (Corporate/M&A, Frankfurt), Tim Bulian, Martin Waskowski (beide Human Resources, Frankfurt), Noman Goheer (Global Investment & Trade, Washington), Neesha Mallavarapu, Brian Palumbo (beide Corporate/M&A, New York), Peter Coulson (Executive Compensation and Employee Benefits, New York), Liza Scemama, Charles-Louis Pierron, Nicolas Bordes (alle Corporate/M&A, Paris) und Federica Pecorini (Corporate/M&A, Mailand). Das Brandl & Talos Team umfasste den Partner Roman Rericha sowie die Associates Martin Kollar, Markus Arzt, Julie Sugay, Christina Bernhart und Sabine Schmidt (alle Wien). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit ungefähr 700 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: +1 212 728 8000. Brandl & Talos Rechtsanwälte GmbH ist eine auf Kapitalmarkt- und Unternehmensrecht, M&A, Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Glückspielrecht spezialisierte, international ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei. Die Kanzlei beschäftigt aktuell 70 Mitarbeiter/innen am Standort Wien. Frankfurt am Main, 20. August 2018

