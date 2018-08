Elon Musk plant, Tesla von der Börse nehmen. Neue Zweifel an der Finanzierung dieser Pläne lassen die Aktie erneut einbrechen.

Auf den US-Elektroautobauer Tesla prasseln gleich mehrere schlechte Nachrichten ein. Als Folge fällt die Aktie an der US-Börse Nasdaq unter um weitere 5,2 Prozent auf 290 Dollar. Bereits am Freitag vergangener Woche verlor das Papier 8,9 Prozent und beendete den Handel in den USA bei 305 Dollar. Die eine negative Nachricht:

Die US-Bank JPMorgan senkt zuvor das Kursziel für Tesla von 308 auf 195 US-Dollar und beließ die Einstufung auf "Underweight". Er habe sich entschlossen, den Elektroauto-Hersteller wieder nur anhand der Fundamentaldaten zu bewerten, begründete Analyst Ryan Brinkman die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die Finanzierung des Plans von Tesla-Chef Elon Musk, das Unternehmen zum Kurs von 420 Dollar von der Börse zu nehmen, scheine nicht gesichert zu sein. Brinkmann hatte vor knapp zwei Wochen wegen der Spekulationen um eine Privatisierung von Tesla das Kursziel von 195 auf 308 Dollar angehoben.

Die andere negative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...