SPORTTOTAL AG gewinnt Auftrag für Rennstreckenprojekt in St. Petersburg DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SPORTTOTAL AG gewinnt Auftrag für Rennstreckenprojekt in St. Petersburg 20.08.2018 / 15:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News SPORTTOTAL AG gewinnt Auftrag für Rennstreckenprojekt in St. Petersburg - Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich - Projekt wird in 2018 und 2019 realisiert - Spezialisten-Team setzt sich gegen internationale Wettbewerber durch Köln, 20. August 2018. Die SPORTTOTAL AG hat heute mit ihrer Tochtergesellschaft SPORTTOTAL VENUES GmbH einen Auftrag für die technische Ausrüstung eines Rennstreckenprojekts in St. Petersburg gewonnen. Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich und wird im laufenden Geschäftsjahr sowie 2019 realisiert. SPORTTOTAL AG setzt sich gegen internationale Wettbewerber durch Bei dem geplanten Rennstreckenprojekt in St. Petersburg hat sich SPORTTOTAL erneut gegen internationale Wettbewerber mit einem umfassenden Angebot durchgesetzt: Dazu gehören innovative Rennstreckentechnik, sowie die Verwendung von Broadcastkomponenten, um für die Vermarktung digitaler Produkte, die aus einem Livestreaming-Broadcast-Center ausgespielt werden können, vorbereitet zu sein. Nicht zuletzt haben die hohe Reputation aus den Rennstreckenprojekten sowie die langjährige Motorsportkompetenz von SPORTTOTAL überzeugt. Die gesamte Anlage in St. Petersburg enthält neben einer Rennstrecke auch eine Motocross- und Rallycross-Strecke, einen SUV-Geländepark, ein Center für Fahrsicherheitstraining sowie eine Renn- und Leih-Kartbahn. SPORTTOTAL-Vorstand Oliver Grodowski: "Unsere Strategie, ein hochspezialisiertes Team von Experten aufzubauen, das internationale Sportstätten mit innovativer Technik ausstattet, hat sich erneut bewährt." Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC Zurich 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 20.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 715703 20.08.2018

ISIN DE000A1EMG56

AXC0135 2018-08-20/15:46