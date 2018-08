Der letzte Kurssprung bei Montego Resources hat sich zum Unmut der Anleger innerhalb weniger Tage wieder egalisiert. Am Montag gibt es jetzt aber neue Hoffnung. Kurz nach Handelsbeginn sprang die Aktie von Montego Resources um knapp 13 Prozent in die Höhe. Der kurzfristige Aufwärtstrend wurde damit zunächst bestätigt. Womöglich ist die gute Stimmung bei den Käufern auf eine neue Personalie zurückzuführen. Am Wochenende kündigte Montego Resources an, Larry Segerstrom als Vice President of Exploration ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...