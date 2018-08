Auch an diesem Montag blicken wir auf aktienlust.tv noch einmal in die zurückliegende Börsenwoche und bereiten Sie auf die neue vor. Der DAX kam ja zuletzt wieder gefährlich nahe an die wichtige Unterstützungszone im Bereich um 12.000 Punkte heran, was zum Teil auch dem kapitalen Kurseinbruch der Bayer-Aktie zu "verdanken" war. In den USA wiederum stand Tesla ganz klar im Fokus. Dort ging es deutlich bergab, nachdem Gerüchte um eine Erkrankung von Elon Musk die Runde machten. Was davon zu halten ...

