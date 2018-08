BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will mit seinem Vorstoß für eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 noch in dieser Legislaturperiode bewusst eine politische Debatte führen, obwohl dazu eine Regierungskommission tagt. "Er stößt eine politische Debatte an, weil ihm klar ist, dass Regierungskommissionen nicht im politisch luftleeren Raum hantieren, sondern in einem politisch aufgeladenen", erklärte sein Sprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Da gibt es unterschiedliche Positionen, die sich jetzt zusammenfinden müssen."

Scholz wolle auskömmliche Renten und ein Finanzierungskonzept dafür erreichen, "sowohl für diejenigen, die die Beiträge leisten, als auch für diejenigen, die die Beiträge erhalten". Die politische Diskussion darüber solle man zulassen. "Ein Beitrag war eben der Beitrag des Bundesfinanzministers dazu", betonte Hebestreit. Berechnungen des Finanzministeriums dazu gebe es aber nicht.

Die Vorsitzenden der Rentenkommission reagierten irritiert auf den Scholz-Vorstoß. Inhalt und Zeitpunkt seiner Äußerungen dürften und könnten den Arbeitsauftrag der Regierungskommission nicht einschränken oder verändern, heißt es laut Redaktionsnetzwerk Deutschland in einer Stellungnahme der beiden Kommissionsvorsitzenden, Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) und Karl Schiewerling (CDU). "Die Kommission soll bis zum Frühjahr 2020 einen Vorschlag für die mittel- und langfristige Sicherung der Altersvorsorgesysteme erarbeiten und vorlegen", sagte Lösekrug-Möller dem Blatt. "Wir wollen und sollen bis dahin ohne Denkverbote und Richtungsvorgaben arbeiten - egal von wem."

Die große Koalition hat sich bislang nur auf eine Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2025 geeinigt, für die Zeit danach soll die Rentenkommission Vorschläge machen. Scholz will aber eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 noch in dieser Legislaturperiode beschließen. "Wir werden darauf bestehen, dass die Bundesregierung ein stabiles Rentenniveau auch in den 20er und 30er Jahren gewährleistet und ein plausibles Finanzierungsmodell vorlegt. Das hat für uns hohe Priorität", hatte der Vizekanzler der Bild am Sonntag gesagt und betont, solle es keine weiterreichende Lösung geben, entschieden "die Bürgerinnen und Bürger diese Frage mit ihrem Kreuz auf dem Stimmzettel".

Laumann sieht Diskussion zur Unzeit

Sein Vorstoß sorgte bei der Union für harsche Kritik. Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte der Funke-Mediengruppe, für die Arbeit der Rentenkommission sei es "nicht gut, wenn nun von Seite des Koalitionspartners weitgehende Forderungen gestellt werden". Diese sollten schon gar nicht "mit der Überlegung verknüpft werden, dass im Jahr 2021 ein Rentenwahlkampf geführt werden soll, falls diese nicht erfüllt werden". Kauder forderte eine "ruhige und sachliche Diskussion über die Zukunft der Rente" und mahnte, die Koalition habe dabei eine große Verantwortung.

Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kritisierte im ARD-Morgenmagazin, diese Diskussion komme zur "Unzeit". Am meisten habe er sich über die Drohung mit dem Rentenwahlkampf geärgert. Wie es mit der Rente weitergehe, müsse vielmehr "in Ruhe und Sachlichkeit" geklärt werden, und das Ergebnis der gerade erst von der Regierung eingesetzten Rentenkommission dürfe nicht vorweggenommen werden.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak (CDU), forderte in einem Beitrag der Sendung "mehr Flexibilität" bei der Rente. "Ich bin ziemlich sprachlos, warum Olaf Scholz das macht", sagte Ziemiak. "Ich kann es mir nur so erklären: Die Panik ist groß bei der SPD." Man solle aber nicht versuchen, "mit billigen Mitteln die Umfrageergebnisse der SPD zu verbessern", warnte er. "Was wir jetzt brauchen, ist eine offene Diskussion ohne Scheuklappen", sagte Ziemiak.

Die FDP verlangte, man müsse der "Rentenpolitik eine völlig andere Richtung" geben. "Das Rentenpaket ist noch nicht durch im Bundestag", erklärte FDP-Rentenexperte Johannes Vogel. "Da fordert der Bundesfinanzminister bereits, die Gießkannenpolitik der Großen Koalition bei der Rente, die milliardenschweren Mehrausgaben dauerhaft festzuschreiben - ohne zu sagen, wie das finanziert werden soll." Scholz zeigt, dass die SPD in ihrer Not offenbar nur noch Politik für einzelne Altersgruppen mache und nicht mehr für die ganze Gesellschaft. Die Union sei aber auch nicht besser.

DGB lobt richtige Antwort von Scholz

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft erklärte, Scholz' Rentenversprechen würde 75 Milliarden Euro im Jahr 2040 kosten. "Die Kosten für dieses Rentenversprechen überschreiten nahezu alle Vorstellungen einer verantwortungsvollen Finanzplanung." Würde die von der Regierungskoalition beschlossene Fixierung des Rentenniveaus über das Jahr 2025 hinaus verlängert, müssten die Zuschüsse an die Rentenkasse aus dem Bundeshaushalt beängstigend aufgestockt werden. Im Jahr 2040 wären 75 Milliarden Euro nötig, um das Rentenniveau bei 48 Prozent zu fixieren.

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erklärte, dass das Rentenniveau langfristig stabil bleiben solle, sei unumstritten. "Fraglich ist aber dessen Höhe." Je besser die Rentner versorgt würden, desto stärker würden Beitragszahler und Finanzminister belastet, erklärte IW-Ökonom Jochen Pimpertz. Die Politik müsse daher dafür sorgen, Menschen länger in Arbeit zu halten. Der CDU-Wirtschaftsrat sah einen "groben Verstoß gegen den Generationenvertrag". Die SPD wolle "aus ihrer Forderung nach einem Mindestrentenniveau schnellen politischen Profit schlagen".

Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) warnte vor Steuererhöhungen zur Finanzierung der künftigen Renten. DIA-Sprecher Dieter Weirich meinte, die von Scholz verlangte Garantie des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2040 sei eine "unverantwortliche Vorfestlegung" in Zeiten des demografischen Wandels, negiere mögliche Perspektiv-Vorschläge der von der Regierung selbst eingesetzten Rentenkommission und sei nur durch kräftige Steuererhöhungen zu finanzieren.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) nannte die Rentengarantie hingegen "richtig" und begrüßte eine Stabilisierung des Rentenniveaus über das im Koalitionsvertrag genannte Jahr 2025 hinaus. "Das Rentenniveau bis 2040 zu garantieren und auskömmlich zu finanzieren ist die richtige Antwort auf die berechtigte Sorge vieler Beschäftigter, im Alter nicht über die Runden zu kommen", sagte Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Der DGB fordere dies schon lange.

