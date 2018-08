Die Wallstreet startet am Montag mit einem leichten Plus in die Woche. Eine chinesische Verhandlungsdelegation und Sodastream helfen den Leitindizes.

Spekulationen auf eine Beilegung des Zollstreits der USA mit China geben der Wall Street Auftrieb. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Montag um jeweils 0,2 Prozent. Die Entsendung einer chinesischen Verhandlungsdelegation nach Washington werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...