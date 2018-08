Nach dem letzten Kurssturz von Tele Columbus nehmen die Analysehäuser die Aktie jetzt erneut unter die Lupe. Am Montag überarbeitete die US-Bank JPMorgan ihre Prognose und senkte das Kursziel dabei drastisch. Statt 8,10 Euro wird jetzt nur noch mit einem Kurs von 5,50 Euro gerechnet. Die Empfehlung lautet auf "Neutral". Analyst Akhil Dattani schreibt in seiner Studie, dass in den Papieren des Kabelnetzanbieters eine massive Prognosesenkung bereits eingepreist sei. Zwar sei die Berechenbarkeit ... (Robert Sasse)

