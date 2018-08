Die letzten Meldungen rund um Global Blockchain Technologies konnten die Aktie des Unternehmens wieder etwas aus dem Kurskeller hinaus bewegen. Allerdings schätzen Experten den Gehalt der dafür verantwortlichen Ad-Hoc-Meldungen als zweifelhaft ein. Der Konzern erhielt lediglich eine Lizenz für Software-Entwicklung in Dubai, was aber noch lange nicht zwangsläufig zu rentablen Geschäften führen muss. Die Kurssteigerungen sind deshalb weitgehend unbegründet und am allgemeinen Negativ-Trend ändert ... (Robert Sasse)

