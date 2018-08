In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 20.08. 14:20: Geldvermögen verliert an Wert: Sparer bekommen Inflation und Zinsflaute zu spürenNiedrige Zinsen und steigende Inflation machen Sparern und Anlegern zu schaffen. Nach Berechnungen der Bundesbank war die Gesamtrendite, die ein durchschnittlicher Privathaushalt abzüglich...>> Artikel lesen 20.08. 12:09: Warren Buffett könnte eine ganze Airline übernehmen, sagen AnalystenNachdem Starinvestor Warren Buffett im zweiten Quartal diesen Jahres die Beteiligung seiner Anlagegesellschaft Berkshire Hathaway an der amerikanischen Billigfluglinie Southwest Airlines um kna...>> Artikel lesen 20.08. 11:59: Ein 78-jähriger...

