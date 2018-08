Anscheinend liest kaum jemand die Jahresberichte von Unternehmen, wie eine Studie aus den USA zeigt. Dabei würde es sich für Anleger lohnen, ein Blick in den jährlichen Zahlensalat zu werfen!

Diskussion um Transparenz

In den USA hat Donald Trump zumindest eine kleine Diskussion in Sachen Unternehmensberichterstattung losgetreten. Der Präsident sprach sich dafür aus, dass Unternehmen halbjährlich statt vierteljährlich über ihre wirtschaftliche Lage berichten und ihr Zahlenwerk vorlegen. Für ein mehr an Transparenz ist der Ex-Immoblienmogul nun wahrlich nicht bekannt, insofern passt die Forderung zu seinem Politikstil. Zufälligerweise hat Baruch Lev zu genau diesem Thema eine interessante Studie in seinem Blog aufgegriffen. Unter dem Titel "Who reads Financial Reports? Nobody!" zitierte der bekannte Professor für Wirtschaftsprüfung eine Analyse von Tim Loughran and Bill McDonald. Die beiden Statistiker hatten untersucht, wie viele Jahresberichte (sogenannte "10k-Form") über die EDGAR-Server der SEC, der US-Börsenaufsicht, heruntergeladen werden.

Niemand liest Jahresberichte!

Die Antwort fällt mehr als ernüchternd aus. Es sind nicht tausende oder hunderte Interessenten! Vielmehr laden sich durchschnittlich gerade einmal 28,4 (!) Anleger die Jahresberichte der US-Unternehmen herunter. Nun mag man einwenden, dass es jede Menge kleine Unternehmen gibt, die kaum Aufmerksamkeit bekommen und den Durchschnitt drücken, was grundsätzlich stimmt! Die größten 20 Prozent der gelisteten Unternehmen kommen immerhin auf einen Schnitt von 96 Downloads. Allerdings scheint selbst das Interesse an den Reports dieser Riesenkonzerne eher dürftig zu sein. Im Blog-Eintrag von Lev wird unter anderem der Ex-CFO von General Electric zitiert. Rund ...

