Unternehmen treibt mit Übernahme des Gartner Magic Quadrant Leaders für Business Continuity Management (BCM) seine Integrated Risk Management (IRM) Vision voran



- Jüngste Akquisition folgt der im Februar 2018 umgesetzten Integration zwischen den beiden Unternehmen, die BCM-Kapazitäten und IRM-Workflow mit rascher Amortisierung vereint



- Strategic BCP ResilienceONE-Kunden werden Zugang zu SAI Globals weltweitem Vertriebs- und Supportnetz in 56 Ländern erhalten.



Chicago (ots/PRNewswire) - SAI Global, ein führender Anbieter von Integrated Risk Management-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Engagement für IRM mit der kürzlich erfolgten Akquisition von Strategic BCP ResilienceONE weiter vertieft hat.



Im heutigen Umfeld, das immer stärker von Risiken durch Cyberangriffe und physische Katastrophen und durch Vorschriften wie die Datenschutz-Grundverordnung der EU bestimmt ist, wächst die Erkenntnis bei Führungskräften, dass die Fokussierung auf Business-Impact-Analyse (Business Impact Assessment, BIA) und angemessene Reaktion im Krisenfall stärker in die operativen Risikomanagementprogramme integriert werden muss. Unternehmen müssen Geschäftsrisiken effektiv verstehen, diagnostizieren und beheben können.



"Mit dieser jüngsten Akquisition sind wir nun in der Lage, Organisationen bei der Bewältigung von Risiken wie Cyber-Attacken, geopolitischen Unruhen und Social Media-Krisen und bei der Umsetzung und Verwaltung von Richtlinien, Kontrollen und eLearning zu unterstützen, um eine proaktive tragfähige Planung zu gewährleisten, die die Unternehmensstrategie vorantreibt", erklärt Peter Granat, SAI Global CEO. "Wir sind gemeinsam mit unseren Kunden unterwegs, und ich freue mich, dass der Zusammenschluss von SAI Global mit einem vierfachen Gartner MQ Leader* im Feld Betriebskontinuitätsmanagement unsere Position weiter ausbaut".



"Ein Unternehmen macht sich angreifbar, wenn ihm die Wahrnehmung für die mit dem Risiko von Betriebsstörungen einhergehenden Gefahren für Resilienz, Marke und Reputation der Organisation fehlt", sagt Frank Perlmutter, President und Gründer von Strategic BCP. "SAI Global ist bestrebt, seine Vision als IRM-Vorreiter weiterzuführen, und mit der Hinzunahme von Strategic BCP ResilienceONE haben wir jetzt einen integrierten, maßstabsetzenden Ansatz für unsere Kunden und die Branche, auf den sich Führungskräfte verlassen können, um Risiken zu minimieren und Wachstumschancen zu nutzen".



Die bereits bestehende Integration zwischen SAI Global und Strategic BCP ResilienceONE beinhaltet IRM mit BCM für verbesserte Ausfallsicherheit und schnellere Wiederherstellung.



Beide Unternehmen haben besondere Alleinstellungsmerkmale gemeinsam, wie z.B. schnelle Implementierung, Out-of-the-box-Bereitstellung statt langwieriger Softwareentwicklungsprojekte, ein großes Portfolio globaler Kunden, und Kundenkonzentration in stark regulierten Branchen.



* Strategic BCP ResilienceONE wurde erst jüngst als Leader im Magic Quadrant 2017 für Business Continuity Management Program Solutions, Worldwide, ausgezeichnet.



Informationen zu SAI Global



SAI Global hilft Unternehmen, Risiken proaktiv zu managen, um Vertrauen zu schaffen und Business Excellence, Wachstum und Nachhaltigkeit zu erreichen. Unsere integrierten Risikomanagement-Lösungen sind eine Kombination aus führenden Ressourcen, Dienstleistungen und Beratungsangeboten, die über alle Phasen des Risikomanagements hinweg Anwendung finden, damit Unternehmen sich auf andere Bereiche konzentrieren können. Diese Tools und Kenntnisse ermöglichen es den Kunden, eine integrierte Sicht auf die Risikolage zu entwickeln.



Wir verfügen mit Standorten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und der Pazifikregion über eine globale Reichweite. Weitere Informationen finden Sie unter www.saiglobal.com.



Informationen zu Strategic BCP



Strategic BCP (http://www.strategicbcp.com/), Inc. ist ein preisgekröntes Unternehmen für Betriebskontinuitätsmanagement (Business Continuity Management, BCM). Seine ResilienceONE-Software liefert schnell kritische Entscheidungsgrundlagen und strategische Erkenntnisse für Notfallmanagement und bei Betriebsunterbrechungen. Mit 450.000 branchenübergreifenden Anwendern in Top-Unternehmen bietet ResilienceONE eine umfassende und kostengünstige Möglichkeit, Business Continuity, Disaster Recovery und Krisenmanagement in einer einzigen SaaS-basierten Lösung zusammenzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.strategicbcp.com.



Gartner Disclaimer



Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen positionierten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt IT-Anwendern auch nicht, nur Anbieter auszuwählen, die am höchsten eingestuft oder anderweitig ausgezeichnet wurden. Gartner-Publikationen geben die Einschätzung des Marktforschungsbereichs von Gartner wieder, ihre Inhalte sollten nicht als Tatsachen interpretiert werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie aus, einschließlich der Gebrauchstauglichkeit oder Zweckmäßigkeit der untersuchten Produkte und Dienstleistungen.



Jacqueline Fleming Global Head of Brand Strategy & Corporate Communications SAI Global T: +1 (609) 955-5120 E: Jacqueline.Fleming@saiglobal.com



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/642410/SAI_Global_logo.jpg



OTS: SAI Global newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60943 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60943.rss2