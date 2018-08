True Religion hat Bella Hadid zum Gesicht der Marke gemacht. Das Supermodel verkörpert True Religion voll und ganz, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; ikonisch, kribbelig und unvergänglich.

Als ererbter Fan der Marke war Bella die natürliche Wahl, die ikonische Essenz der Marke mit dem modernen Blick in die Zukunft zu verbinden. Ein hochkarätiges Team mit dem Fotografen Boo George, der Stylistin Mimi Cuttrell und dem Haar- und Make-up-Duo Jen Atkin und Mary Phillips wurde zusammengestellt, um Bilder und komplementäre Looks zu kreieren, die True Religion in eine neue Ära führen, die das Erbe der Marke würdigt.

Als vollkommenes, selbstbewusstes Mädchen aus Los Angeles mit Wurzeln im In- und Ausland war Bellas Stimme nicht nur eine Inspiration, sondern ein integraler Bestandteil dieser Kampagne, die sich die Marke mit ihren Augen für die nächste Generation von True Religion-Fans vorstellte.

