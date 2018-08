Mainz (ots) - Woche 34/18 Dienstag, 21.08.



Bitte Beginnzeikorrekturen und neue Beginnzeiten beachten:



15.50 Das war dann mal weg Henkelmann, Hawaii-Toast & Co. Deutschland 2017



16.35 Geheime Fronten Spionage im Kalten Krieg Deutschland 2017



17.20 Geheime Fronten Einsatz hinter dem Eisernen Vorhang Deutschland 2017



18.05 Geheime Fronten Schattenkrieg zwischen Ost und West Deutschland 2017



18.50 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015



19.35 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeikorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016



23.10 ZDF-History Geheimakte Honecker



23.55 Die Macht der Stasi Jagd auf einen Staatsfeind Deutschland 2015



0.40 heute journal



1.05 Aufstieg und Fall des Kommunismus Karl Marx und die Idee Deutschland 2016



1.50 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Weg in die Revolution Deutschland 2016



2.35 Aufstieg und Fall des Kommunismus Revolution in Russland Deutschland 2016



3.25 Aufstieg und Fall des Kommunismus Von der Revolution zum Terror Deutschland 2016



4.10 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Eiserne Vorhang Deutschland 2016



4.55 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Kalte Krieg Deutschland 2016







Woche 34/18 Freitag, 24.08.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: NEUE BEGINNZEITEN:



0.45 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016



1.30 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016



2.15 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018



3.00 Geniale Rivalen Elektrizität - Edison gegen Tesla USA 2016



3.45 Geniale Rivalen Zeitung - Hearst gegen Pulitzer USA 2016



4.15 Geniale Rivalen Fernsehen - Farnsworth gegen Sarnoff USA 2016



5.00 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) __________________________________________________________



Sonntag, 26.08.



NEUE BEGINNZEITEN: 0.00 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Cheops-Pyramide Großbritannien 2014



0.45 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004



1.30 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017



2.15 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014



3.00 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012



3.45 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011



4.15 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011



___________________________________________________________________



Mittwoch, 29.08.



Programmänderung:



14.30 Dokumentarfilm in ZDFinfo Operation Yellow Bird Die Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand Mythos GSG 9 um 14.30 Uhr - entfällt! ZDF-History: Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler um 15.15 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________________________



Donnerstag, 30.08.



NEUE BEGINNZEITEN: 16.15 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018



17.00 Frontal 21-Dokumentation Die Tricks der Fleischpanscher Wie aus Wasser und Abfall Wurst wird Deutschland 2018



17.30 ZDFzeit Nelson Müllers Essens-Check Wie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go? Deutschland 2018



18.15 Essen vom Fließband In der Fischstäbchenfabrik



19.00 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende



19.45 Die Nintendo-Story



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 36/18 Donnerstag, 06.09.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



17.15 planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr Deutschland 2017



18.00 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016



"Jahrhundertflieger DC-3 - Das erfolgreichste Flugzeug der Welt" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



