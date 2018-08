Elon Musk macht gern Schlagzeilen. Davon sollten sich Anleger eben so wenig beirren lassen wie von politischem Wirbel wie derzeit um die Türkei. Es kommt auf die langfristigen Perspektiven an, auf die essentiellen Entwicklungen in der Welt. Wie die weg von fossilen Brennstoffen und hin zu regenerativen Energien.

