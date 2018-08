Osnabrück (ots) - Das Kinderhilfswerk terre des hommes ruft zu Spenden für die Opfer der Flut in Südindien auf. »Unsere Partnerorganisationen vor Ort sind bereits aktiv und versorgen Familien mit sauberem Trinkwasser und Nahrungsmitteln«, sagte Ursula Gille-Boussahia, Vorstand von terre des hommes. »Wir kümmern uns besonders um die Kinder, damit Babys und Kleinkinder durchgehend genug Nahrung bekommen und nicht durch schmutziges Wasser krank werden.«



Nach extrem schweren Regenfällen hat eine Jahrhundertflut große Teile des südindischen Bundesstaates Kerala überschwemmt. Es gibt über 350 Tote, fast eine Million Menschen musste nach Behördenangaben bislang vor den Wassermassen fliehen. Viele Menschen haben alles verloren und sind auf sofortige Hilfe angewiesen.



Die terre des hommes-Partnerorganisation RLHP (Rural Health and Literacy Programme) im Distrikt Wyanand hat bereits am vergangenen Wochenende 500 Familien mit dem notwendigsten versorgen können. »Wir werden die Hilfe ausweiten und bitten dringend um Unterstützung«, so Ursula Gille-Boussahia.



Spendenkonto terre des hommes IBAN: DE34 2655 0105 0000 0111 22 BIC: NOLADE22XXX Sparkasse Osnabrück Stichwort »Fluthilfe Indien«



