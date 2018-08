Nike-Aktien sind am Montag nach einer Empfehlung des Investmenthauses Piper Jeffray auf ein Rekordhoch von 82 US-Dollar gestiegen. Zuletzt führten die Papiere des Sportwarenherstellers den US-Leitindex Dow Jones Industrial noch mit einem Plus von 2,60 Prozent auf 81,83 Dollar an. Mit einem Plus von rund 31 Prozent ist Nike im bisherigen Jahresverlauf Index-Spitzenreiter. Auf Platz zwei folgt der iPhone-Konzern Apple mit einem Anstieg um knapp 28 Prozent.

Analystin Erinn Murphy hob das Kursziel für die Aktien von 72 auf 93 Dollar an und stufte sie angesichts des Kurspotenzials von "Neutral" auf "Overweight" hoch. Sie rechnet mit einem weiterhin hohen Wachstum mit Sportprodukten und äußerte sich positiv zum China-Geschäft./mis/he

