Caracas - Mit einer ganzen Reihe von Reformen will die Regierung Venezuelas die schwere Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land beilegen. Angesichts der Hyperinflation werden fünf Nullen aus der Landeswährung gestrichen. Aus einer Million Bolívar fuerte (starker Bolívar) werden ab Montag 10 Bolívar soberano (souveräner Bolívar). Zudem soll der Bolívar künftig an die neue Kryptowährung Petro gekoppelt sein.

Kritiker monieren allerdings, dass die Streichung der Nullen kein adäquates Mittel im Kampf gegen die rasante Teuerung ist. Zuletzt prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) für das laufende Jahr eine Inflationsrate von einer Million Prozent. Ausserdem könnte die venezolanische Wirtschaftsleistung um 18 Prozent einbrechen.

Mindestlohn steigt auf umgerechnet 27 Euro

Der Mindestlohn wird von bislang fünf Millionen Bolívar fuerte (weniger als ein Euro) auf 1800 Bolívar soberano (etwa 27 Euro) angehoben. Das zusätzliche Geld könnte die Inflation zunächst weiter befeuern. "Die Zentralbank wird frisches Geld drucken. Genau das hat schon zu der Hyperinflation geführt", sagte der oppositionelle Abgeordnete José Guerra vom Finanzausschuss der Nationalversammlung. Gleichzeitig werden Mehrwert- und Körperschaftssteuer erhöht.

Wechselkurse werden gelockert

Zudem wird die strenge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...