Während andere Börsen schwächeln, erreicht der indische Aktienmarkt neue Rekordhöhen. Doch für Investoren aus dem Ausland ist Vorsicht geboten.

Weltweit brechen die Aktienmärkte in Schwellenländern ein: Die voranschreitende Zinswende in den USA, die Währungskrise in der Türkei und die Furcht vor einem Handelsstreit haben Investoren den Appetit auf Risiko verdorben.

Doch ausgerechnet Indien, das derzeit gegen eine der schlimmsten Flutkatastrophen seit Jahrzehnten ankämpft, schlägt sich am Aktienmarkt wacker. Rund 800.000 Menschen sind vor den Wassermassen auf der Flucht, mehr als 300 wurden getötet.

Die Unwetter sind eine menschliche Tragödie. Wirtschaftlich dürften sie jedoch kaum Auswirkungen haben. Gleich zu Wochenbeginn stellten Indiens wichtigste Aktienindizes neue Rekorde auf.

Der Nifty durchbrach erstmals die Marke von 11.500 Punkten, der Sensex erreichte ein Allzeithoch von mehr als 38.200 Zählern. Seit Jahresbeginn haben Investoren damit ein Plus von deutlich mehr als zehn Prozent eingefahren. Kein anderer Aktienmarkt in Asien entwickelte sich in diesem Zeitraum besser.

Gleich mehrere Faktoren treiben die Hausse an: Die Wirtschaft des Subkontinents ist im Vergleich zu anderen Schwellenländern unabhängiger von Exporten. Schon bei der jüngsten Finanzkrise nach dem Lehman-Crash und dem folgenden globalen Abschwung trotzte der Subkontinent den Widrigkeiten - bis die Wirtschaft ...

