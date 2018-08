Zürich (awp) - Die Postfinance will ihre Kundschaft dazu bringen, vermehrt ihre Bankgeschäfte online abzuwickeln. Um den Wechsel attraktiver zu machen, bietet sie jetzt neu einen besseren finanziellen Schutz gegen Cyberangriffe an. Konkret will Postfinance finanzielle Schäden bis zu einem Betrag von 100'000 Franken pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...