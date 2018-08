-------------------------------------------------------------- MEHR INFORMATIONEN http://ots.de/DnsPrg --------------------------------------------------------------



Am kommenden Mittwoch, den 22. August, geht die DKB Handball-Bundesliga in eine neue Runde. Auftakt der Saison ist der spektakuläre Pixum Super Cup. Pixum ist zum vierten Mal in Folge Namensgeber und Hauptsponsor der Partie und unterstützt den deutschen Handballsport zudem als offizieller Foto- und Druckpartner. Zum ersten Mal seit Bestehen wird der Pixum Super Cup im Düsseldorfer ISS DOME ausgetragen.



Wenn beim Pixum Super Cup 2018 der amtierende Deutsche Meister, die SG Flensburg-Handewitt, zum Saisonauftakt auf den aktuellen DHB-Pokalsieger, die Rhein-Neckar Löwen trifft, ist Pixum als Naming-Right-Partner selbstverständlich mit von der Partie. Pixum ist mit verschiedenen Aktionen zum Thema Fotografie vor Ort und gibt Einblicke in die Pixum Produktwelt.



Zur Unterhaltung der Fans während der Spielpausen, wird es eine "Pixum Kiss Cam" in der Halle geben. Nebeneinander sitzende Paare werden hierbei per Zufall mit der Kamera eingefangen und dazu animiert, sich zu küssen. Die so entstandenen Bilder können von den Paaren als Fotoprints am Pixum Counter vor der Halle abgeholt werden. Als weiteres Highlight erwartet "Ulli der Bulli" die Besucher. In diesem Oldtimer-Bulli können Handball-Fans ihre persönlichen Videobotschaften an die Teams aufnehmen, die im Anschluss über den großen Bildschirmwürfel in der Halle vor Publikum gezeigt werden. Wer Autogramme der Handball-Stars ergattern möchte, kann sich jederzeit hierfür passende Mannschaftsposter bei Pixum mitnehmen. Im öffentlichen Bereich an der Pixum Fotobox können sich Fans zudem mit dem Pokal und der Meisterschale fotografieren lassen und den Ausdruck direkt mitnehmen oder ihn über soziale Netzwerke teilen.



Der Pixum Super Cup 2018 ist gespickt mit großen Emotionen, packender Unterhaltung und tollen Fotos von Fans und Spielern - sowohl auf als auch abseits des Spielfelds.



Mehr Informationen zum Handball-Engagement von Pixum unter https://www.pixum.de/HBL-kooperation



