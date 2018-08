Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag von seiner stärkeren Seite gezeigt. Der Leitindex DAX schloss mit einem Prozent im Plus bei 12.331,30 Punkten. Noch in der Vorwoche hatte er 1,7 Prozent verloren. Für das Eurozonen-Barometer Euro Stoxx 50 ging es am Montag um 0,7 Prozent auf 3.396,01 Zähler nach oben. Von Floriana Hofmann

