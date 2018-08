Nach dem erneuten Test der unteren Trendlinie, hat der DAX nach oben gedreht. So lange die 12100 nicht unterschritten wird, ist die Welt in Ordnung. Darunter gibt es wieder Panik und so lange er darüber bleibt, Hoffnung auf die 13200. Man sieht auch jetzt, was für einen Einfluss die Trendlinien auf den DAX haben. Zusammen mit Indikatoren, weiss man immer wo entscheidende Punkte sind und steigt ...

