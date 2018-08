Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Aufschlägen ist der DAX in die neue Woche gestartet. Vor allem die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und China stützte. Mit dem geplanten Treffen zwischen einer US- und einer chinesischen Delegation in dieser Woche lebe die Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit weiter, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners. Daneben bleibt die Türkei-Krise erst einmal eingedämmt. Die Lira gab zwar am Montag nach Abstufungen der Türkei durch die Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's nach, die Panik am Markt hat aber nachgelassen. Der DAX gewann 1,0 Prozent auf 12.331 Punkte.

Im DAX führten Bayer die Gewinnerliste an. Nach dem jüngsten Kurssturz wegen der Probleme um die Tochter Monsanto und deren umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat stiegen sie um 3,0 Prozent auf 80,78 Euro. Die Analysten der Credit Suisse haben die Aktien mit einem Kursziel von 95 Euro und "Outperform" wieder auf ihre Beobachtungsliste genommen. BASF, zuletzt im Sog von Bayer ebenfalls sehr schwach, gewannen 1,7 Prozent.

EU genehmigt Linde/Praxair-Fusion

Linde reagierten nicht auf die Genehmigung der geplanten Fusion zwischen Linde und Praxair durch die EU. Zum einen war der Schritt erwartet worden, zum anderen gilt vor allem die noch ausstehende Genehmigung durch die US-Kartellbehörden als problematisch. Die amerikanische Federal Trade Commission in Washington hatte kürzlich für die Fusionspartner überraschend Bedenken geäußert und erklärt, dass die bislang gemachten Zugeständnisse nicht ausreichen. Linde erholten sich mit dem Gesamtmarkt und gewannen 2,5 Prozent.

Im TecDAX setzten Wirecard ihre Hausse mit immer neuen Rekordkursen fort. Sie rückten 3,2 Prozent auf 184,60 Euro vor. Die Aktie des Bezahldienstleisters gilt als Aufstiegskandidat in den DAX, wenn die Indizes im September angepasst werden. Warburg hat das Kursziel nun auf 205 von 185 Euro angehoben. United Internet erholten sich von den jüngsten Abgaben und stiegen 2,6 Prozent - die Übernahme des Webhosting-Marktführers World4you durch die Tochter 1&1 Drillisch spielte keine Rolle.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 61,1 (Vortag: 88,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,48 (Vortag: 3,03) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und zwei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.331,30 +0,99% -4,54% DAX-Future 12.325,00 +1,02% -5,33% XDAX 12.331,15 +0,77% -4,12% MDAX 26.502,64 +0,47% +1,15% TecDAX 2.917,25 +1,25% +15,35% SDAX 12.261,37 +0,56% +3,15% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,69 13 ===

August 20, 2018

