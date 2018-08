Bonn (ots) - Ob in der Bahn oder im Bus oder im Café - immer mehr Menschen nutzen Spiele-Apps. Wohin entwickeln sich die Spiele? Was bringt junge, aber auch zunehmend ältere Menschen dazu, stundenlang am PC oder Smartphone zu spielen? Jahrelang waren die PC-Spiele marktführend. Zum ersten Mal wurden sie von den Spielen für Drittplattformen wie Smartphone oder Tablet überholt. Neben den Spieletrends werden auch die Wirtschaftsfaktoren untersucht. Welche Berufe bietet die Spieleindustrie? Laut Umfragen sieht jeder zweite Deutsche die Games-Branche als interessanten Arbeitgeber. Das geht quer durch alle Altersgruppen. Der deutsche Spielemarkt ist in diesem Halbjahr auf etwa 1,5 Milliarden Euro um 17 Prozent gewachsen.



Auf der zehnten Ausgabe der weltweitgrößten Computerspielemesse, der Gamescom 2018, spricht phoenix-Moderator Michael Sahr über die "Faszination Gaming" unter anderem mit den Professoren Judith Ackermann, von der FH Potsdam, und Jörg Müller-Lietzkow, von der Uni Paderborn.



Die Dokumentation "Killerspiele" von Christian Schiffer/ZDF/2017 ergänzt die Reportage.



