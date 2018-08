Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart klar im Plus geschlossen und damit an die Erholung vom Ende der Vorwoche angeknüpft. Der Leitindex SMI nahm im Tagesverlauf phasenweise sogar wieder die 9'100-Punkte-Marke ins Visier, nachdem er Mitte letzte Woche noch bei gut 8'900 Stellen ein Mehrwochentief markiert hatte. Derzeit überwiege bei den Investoren trotz des Handelsstreits und der Türkei-Krise leichter Optimismus, meinten Händler.

Einerseits seien die fundamentalen globalen Wirtschaftsdaten immer noch als gut einzustufen. Andererseits gebe es im handelspolitischen Konflikt zwischen den USA und China eine gewisse Hoffnung auf Entspannung. So will im Verlauf der Woche China eine Delegation nach Washington schicken, um den Konflikt zu entschärfen. Abgesehen davon rücken im weiteren Wochenverlauf die Protokolle der letzten Sitzungen der US-Notenbank und der EZB in den Fokus sowie das jährliche Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,62 Prozent höher bei 9'059,53 Punkten, das Tageshoch hatte er bei 9'072 Stellen markiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,68 Prozent auf 1'475,98 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,65 Prozent auf 10'791,15 Zähler. Von den 30 grössten Titeln schlossen 26 im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...