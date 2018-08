Köln (ots) - Das Herz des WDR Funkhausorchesters schlägt schon lange im Rhythmus von Mausklicks und Controllerbuttons. Im Konzert "Heart Of Gaming" (Freitag, 24.8.2018, Kölner Philharmonie) erwecken die Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit dem WDR-Rundfunkchor die virtuellen Helden aus der Spielekonsole im Konzertsaal zu neuem Leben. Klassiker wie "Great Giana Sisters" und "Tomb Raider" stehen neben neuen Sounds rund um "Assassin's Creed" und "Fallout". Comedian und Spieletester Maxi Gstettenbauer moderiert das Konzert, Pianist ist Benyamin Nuss. Das Konzert ist in Zusammenarbeit mit Soundtrack Cologne entstanden und findet im Rahmen der Spielemesse "Gamescom" statt. Sendedatum: WDR 4 Klassik Populär, 30.09.2018, 19.04 Uhr Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de



