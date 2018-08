Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag, 24. August 2018, in die Saison 2018/2019. Das ZDF überträgt das Auftaktspiel zwischen dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim live. Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer um 20.15 Uhr aus der Arena in München, Anstoß ist um 20.30 Uhr. Das Spiel kommentiert Béla Réthy.



Die "Generalproben" zum Bundesligastart fielen für beide Teams recht unterschiedlich aus: In der ersten Runde des DFB-Pokals konnte sich das Starensemble aus München nur knapp mit 1:0 beim Dorfklub Drochtersen/Assel durchsetzen, wohingegen die Kraichgauer den Drittligisten 1. FC Kaiserlautern mit 6:1 auf dem Betzenberg vom Platz fegten.



Direkt im Anschluss an die Übertragung aus München stehen Berichte von der Rollstuhlbasketball-WM in Hamburg und den Para-Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin auf dem Programm von "ZDF SPORTextra".



Neben der gewohnten Bundesliga-Berichterstattung im "aktuellen sportstudio" überträgt das ZDF seit der vergangenen Saison an drei Spieltagen jeweils eine Freitags-Begegnung live: zum Saisonauftakt im August, zum Ende der Hinrunde am 17. Bundesligaspieltag im Dezember und zum Rückrundenauftakt im Januar.



https://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121