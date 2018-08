Korrelationen sind überall. Sie durchziehen unser tägliches Leben. So verwundert es auch nicht, dass die Korrelation auch am Kapitalmarkt allgegenwärtig ist. Doch was ist Korrelation eigentlich? Das Wort Korrelation beschreibt nichts anderes als eine Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Variablen. An den Kapitalmärkten werden Korrelationen zum Beispiel zwischen Aktienkurse oder andere Preisen ...

