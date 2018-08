Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Düsseldorf will Dienstag Entwurf für neuen Luftreinhalteplan vorlegen

Düsseldorf will am Dienstag seinen Entwurf für einen neuen Luftreinhalteplan veröffentlichen. Er soll am 1. Januar 2019 in Kraft treten, wie die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt mitteilte. Ebenfalls am Dienstag verhandelt das Verwaltungsgericht Düsseldorf über einen Antrag der Deutsche Umwelthilfe (DUH) auf Zwangsvollstreckung gegen das Land Nordrhein-Westfalen.

Braunschweig lehnt Rechtshilfeersuchen aus Paris zum VW-Abgasskandal ab

Die deutsche Justiz hat ein Rechtshilfeersuchen aus Frankreich zur Herausgabe von Dokumenten aus dem Verfahren gegen Volkswagen abgelehnt. Das Ersuchen sei "aufgeschoben worden", weil dadurch laufende strafrechtliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig beeinträchtigt werden könnten, sagte ein Sprecher der Behörde. Ermittelt werde in Braunschweig wegen derselben Tat wie in Frankreich, und diese Ermittlungen dürften nicht gefährdet werden.

Ermittlungen gegen Trumps Ex-Anwalt auch wegen Bankbetrugs - Zeitung

Gegen den früheren persönlichen Anwalt von US-Präsident Donald Trump wird einem Bericht zufolge nun auch wegen des Verdachts auf Bankbetrug ermittelt. Die Staatsanwaltschaft prüfe Hinweise, wonach Michael Cohen bei Banken Kredite in Höhe von mehr als 20 Millionen US-Dollar auf Grundlage falscher Dokumente erschlichen haben soll, berichtete die New York Times am Sonntag (Ortszeit). Die Kredite sollen an das Taxiunternehmen von Cohens Familie geflossen sein.

Scholz stößt kontroverse Debatte zur Rente an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will mit seinem Vorstoß für eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 noch in dieser Legislaturperiode bewusst eine politische Debatte führen, obwohl dazu eine Regierungskommission tagt. "Er stößt eine politische Debatte an, weil ihm klar ist, dass Regierungskommissionen nicht im politisch luftleeren Raum hantieren, sondern in einem politisch aufgeladenen", erklärte sein Sprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz. "Da gibt es unterschiedliche Positionen, die sich jetzt zusammenfinden müssen."

Ifo: Deutschland erneut mit weltweit größten Leistungsbilanzüberschuss

Deutschland dürfte im Jahr 2018 nach Berechnungen des Ifo Instituts wieder den weltweit größten Überschuss der Leistungsbilanz verzeichnen, wie schon in den zwei Jahren zuvor. Allerdings dürfte der Überschuss in diesem Jahr leicht auf 7,8 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung zurückgehen, nach 7,9 Prozent im Jahr 2017, wie Berechnungen des Ifo Instituts für das Forschungsnetz Econpol ergeben haben. Die EU hält höchstens 6 Prozent für langfristig tragfähig.

Wiedereinführung der Wehrpflicht weiter CDU-Thema

In der CDU-internen Debatte über die Schaffung einer allgemeinen Dienstpflicht ist die Wiedereinführung der Wehrpflicht noch nicht vom Tisch. Man werde im Rahmen der Grundsatzprogramm-Debatte bis zum Parteitag darüber und über eine Vielzahl weiterer Aspekte einer Dienstpflicht diskutieren, erklärte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag.

Kein CDU-Sonderstatus für "Werte-Union" und "Union der Mitte"

Die liberal-konservative "Union der Mitte" und die Merkel-kritische "Werte-Union" müssen auf den Status einer Sonderorganisation innerhalb der CDU verzichten. Bundesvorstand und Präsidium hätten ohne Gegenstimmen klar gemacht, "dass es keine weiteren offiziellen Sonderorganisationen in der CDU geben soll", erklärte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Wer sich engagieren wolle, sei herzlich eingeladen, dies innerhalb der CDU und den parteilichen Gliederungen zu tun.

CDU-Spitze geschlossen gegen "Spurwechsel"

Die CDU lehnt den von der SPD geforderten "Spurwechsel" in der Asyl- und Arbeitsmarktpolitik geschlossen ab. Es gebe bereits ausreichend Möglichkeiten, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt aufzunehmen, erklärte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nach einer von Kanzlerin Angela Merkel geleiteten Sitzung der Parteispitze.

EZB: Eurosystem kauft in Vorwoche weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 17. August 2018 verringert. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 4,317 (Vorwoche: 6,717) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

EZB: 858 Milliarden Euro notleidende Kredite im Euroraum

Das Ausmaß notleidender Kredite im Euroraum ist deutlich größer als von der Bundesregierung kürzlich dargestellt. Nach Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) lagen alleine in den Bankbilanzen der vier größten Volkswirtschaften - Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - Ende 2017 faule Kredite von 551 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hatte kürzlich in Beantwortung einer Kleinen Anfrage von 478 Milliarden gesprochen. Das ist ein knappes Drittel weniger.

Moody's nimmt sich für Ratingüberprüfung Italiens mehr Zeit

Die drohende Abstufung der Bonität Italiens durch Moody's Investors Service ist noch nicht vom Tisch. Wie die Ratingagentur mitteilte, wird die Prüfung verlängert, denn man wolle sich erst mehr Klarheit über den politischen Kurs der Regierung verschaffen. Derzeit wird das Land mit "Baa2" bewertet, und am 25. Mai erklärte Moody's, dass eine mögliche Herabstufung der Bonität geprüft werde. Diese wollte die Agentur innerhalb von drei Monaten abschließen.

Britische Abgeordnete wollen wegen Brexit mehr Geld

Britische Parlamentarier haben wegen des bevorstehenden Brexit eine Erhöhung ihrer Bezüge verlangt. Mehrere Abgeordnete hätten ihre Anträge mit der "erhöhten Arbeitsbelastung im Zusammenhang mit dem Brexit" begründet, teilte die Unabhängige Behörde für parlamentarische Standards (Ipsa) in ihrem Jahresbericht mit.

Radioaktives Material in Malaysia gestohlen

In Malaysia ist gefährliches radioaktives Material gestohlen worden. Ein Gerät mit radioaktivem Iridium-192, das für industrielle Zwecke genutzt wurde, verschwand vor zehn Tagen außerhalb der Hauptstadt Kuala Lumpur von der Ladefläche eines Kleinlasters, wie die Zeitung New Straits Times berichtete. Malaysias Behörden befürchten demnach, dass Aufständische es zur Herstellung einer "schmutzigen Bombe" verwenden könnten.

