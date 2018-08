Messenger-Games erreichen Spieler dort, wo sie ohnehin mit ihren Freunden im Kontakt sind. Und sie bleiben dann auch noch länger dabei. Für die Anbieter zahlt sich das aus.

Alex Letov sitzt vor zwei Computermonitoren und schiebt virtuelle Donuts, Cupcakes und Kuchenstücke hin und her. So sorgt der 32-Jährige dafür, dass all jene, die in den Spielewelten von Softgames unterwegs sind, immer noch ein bisschen weiter kommen. Gerade kümmert sich der Designer bei dem Berliner Unternehmen um Cookie Crush: Wenn Letov die quietschbunten Grafikvorlagen absegnet, können Millionen Daddler die virtuellen Süßigkeiten auf ihren Smartphones hin- und herschieben, um Punkte zu sammeln. Und sie müssen das Spiel dazu nicht einmal mehr als App herunterladen. Es ist in den Facebook Messenger integriert - und startet nach einem einzigen Klick.

Nicht nur für alle, die sich die Zeit in einer Pause im Büro oder morgens auf dem Weg zur Arbeit in der Straßenbahn gern mit solch einem Casual Game vertreiben, ist das praktisch. Sondern auch für Spieleanbieter wie Softgames: Mit den Messenger-Games verbringen die Leute mehr Zeit als mit anderen. Weil sie zufällig auf die virtuellen Cupcakes und Donuts stoßen, wenn sie sich eigentlich gerade mit den fernen Facebook-Freunden austauschen wollten. Und weil sie dort auch gegeneinander antreten können. Und je länger sie daddeln, desto mehr Geld kann Softgames für die dort platzierte Werbung verlangen. Allein mit Cookie Crush verbringen sie im Schnitt 25 Minuten pro Spielsession. Es ist das populärste Spiel aus dem Hause Softgames.

Wenn sich die Spieleindustrie ab Dienstag zu Europas größter Branchenveranstaltung Gamescom in Köln trifft, wird es zwar auch um Computer und Konsolen gehen, weil die immer noch wichtige Umsatzbringer sind. Aber das Handy hat bereits im vergangenen Jahr den PC als beliebteste Spieleplattform in Deutschland abgelöst. "Das Smartphone erreicht durch seine weite Verbreitung und die geringen Einstiegshürden auch viele Menschen, die zuvor wenig oder gar nicht gespielt haben", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands Game. Messenger-Games wie Cookie Crush machen das Daddeln unterwegs noch einfacher - und dürften den Siegeszug des Smartphones als Spieleplattform noch weiter antreiben.

Neben dem deutschen Rivalen Lotum, FRVR aus Malta sowie Game Closure und Zynga aus den USA zählt das Berliner Start-up Softgames zu den fünf größten Anbietern von Messenger-Games weltweit. Und zu den Taktgebern dieses Trends: Im November 2016 hat Mark Zuckerberg seinem Facebook Messenger spezielle Schnittstellen spendiert, damit auch externe Entwickler Spiele dafür bauen können. ...

