Han De Jong, Chefökonom bei ABN AMRO, schreibt in einem täglichen Marktkommentar, dass die US-Wirtschaftsdaten in den letzten Tagen solide ausgefallen sind, was ein robustes Wirtschaftswachstum signalisiert. Wichtige Zitate Das Unternehmervertrauen der KMU, gemessen am NFIB-Index, stieg auf einen neuen Rekord innerhalb dieses Zykluses. Der Empire State ...

Den vollständigen Artikel lesen ...