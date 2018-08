Mainz (ots) - Griechenland ist wieder frei, das letzte Rettungsprogramm von EU und Europäischer Zentralbank offiziell abgeschlossen. Ist das ein Grund zum Feiern? Ja und nein. Ja, weil es wirklich gelungen ist, die Griechen im Euro zu halten - allen Untergangspropheten und Quertreibern zum Trotz. Das war eine Krise, an der die EU hätte zerbrechen können. Nein, weil der Preis, den die Griechen für ihr Verbleiben im Euro gezahlt haben, verdammt hoch war - und ist. Es genügt ein Blick auf das Land. Zwar scheint dort nach wie vor die Sonne, die Wirtschaft wächst wieder, der Tourismus boomt sogar. Doch ist die Verelendung der Bevölkerung allerorten sichtbar. Es gibt viel Wut und Resignation, dafür wenig Aufbruch und Zuversicht. Wer dafür die Schuld allein bei den harten Vorgaben aus Brüssel und Frankfurt sieht, hat ein kurzes Gedächtnis. Es waren demokratisch gewählte griechische Regierungen, die den Schuldenberg aufgetürmt haben. Dass dann ausgerechnet der als Linkspopulist angetretene Ministerpräsident Tsipras die Agenda der Sparkommissare tadellos umgesetzt hat, bleibt eine bittere Pointe. Damit sich die Entbehrungen wirklich gelohnt haben, benötigt Griechenland weiter Hilfe. Ohne einen Schuldenschnitt hat das Land langfristig keine Chance, wieder auf die Beine zu kommen. Der Staat muss investieren können, die Menschen in Griechenland brauchen eine Perspektive. Sie müssen erkennen, dass sich die Entbehrungen nicht nur für die ausländischen Geldgeber gelohnt haben. Griechenland ist zwar wieder frei, aber es bleibt auf Milliarden aus Brüssel angewiesen.



