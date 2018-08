Dividendenanleger bevorzugen Aktien, die nicht nur eine lange Erfolgsgeschichte von Dividendenzahlungen aufweisen, sondern auch regelmäßig die Ausschüttung an ihre Aktionäre erhöhen. In der Tat sind einige Unternehmen so zuverlässig darin, ihre Dividenden zu erhöhen, dass sie dazu neigen, dies jedes Jahr etwa zur gleichen Zeit zu tun. Für McDonald's (WKN: 856958), Microsoft (WKN: 870747) und Verizon Communications (WKN: 868402) würde das Ausbleiben der Anhebung ihrer Dividenden zwischen heute und dem 31. Dezember, das Ende einer langen Reihe von Dividendenerhöhungen markieren, die in einigen Fällen Jahrzehnte zurückreichen. Mehr Gold von den goldenen Bögen In letzter Zeit spricht vieles für McDonald's. Der ...

