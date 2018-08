Hofer setzt sich jetzt noch stärker gegen Lebensmittelverschwendung ein. Darum gibt es "schiefe" Gurken, "verbeulte" Paprika & Co. bei HOFER ab sofort unter der Marke "Krumme Dinger". Jährlich werden in Österreich große Mengen Lebensmittel aussortiert und gelangen nicht in die Supermarkt-Regale, weil sie den handelsüblichen Kriterien...

Den vollständigen Artikel lesen ...