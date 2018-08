Höhere Warenverfügbarkeit bei geringeren Kosten: Am 27. Juni wurde zum 13. Mal der "Retail Systems Award" für innovative Einzelhandelsprojekte in London verliehen. Die Bünting Gruppe und Partner RELEX Solutions gewannen in der Kategorie "Retail Partnership of the Year (In-Store)" mit einem Gemeinschaftsprojekt, das zweistellige prozentuale...

Den vollständigen Artikel lesen ...