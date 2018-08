Wer im Glashaus sitzt, der soll nicht mit Steinen werfen, so ein altes Sprichwort. Dies ist mir bei der technischen Exkursion der Prognosfruit 2018 in Polen in den Sinn gekommen. Die Teilnehmer des Kongresses hatten die Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild über die Entwicklung des polnischen Obstbaues zu machen und sich an den Errungenschaften einer effizienten EU-Förderpolitik mehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...