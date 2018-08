"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Leistungsbilanzüberschuss:

"Wirtschaftliche Ungleichgewichte können zu einem Risiko werden, wenn sie wie im Fall Deutschlands über einen langen Zeitraum anhalten. Deutschland selbst hat einen Anreiz, den immensen Überschuss um ein paar Prozentpunkte abzuschmelzen. Der Überschuss ist nämlich Ausweis dafür, dass Unternehmen ihr Geld lieber im Ausland anlegen. Hier gilt es anzusetzen: Den Unternehmen muss es leichter gemacht werden, hierzulande neue Fabriken zu bauen. Steuerliche und regulatorische Verbesserungen sind dafür die richtigen Hebel. Auch der Staat kann mehr tun. Allerdings ist die pauschale Forderung nach "mehr Geld" zu kurz gegriffen. Die Sanierung maroder Schulen und Brücken scheitert oft nicht an finanziellen, sondern an organisatorischen Kapazitäten. Der Überschuss kann also schmelzen, ohne dass das Deutschland schwächer macht."/zz/DP/he

