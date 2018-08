"Die Rheinpfalz" zu Kindesmissbrauch/Kirche:

"Der Brief richtet sich nicht an Bischöfe, er richtet sich nicht an Würdenträger, er richtet sich schlicht an alle Menschen. Auch die Worte, die Franziskus findet, sind einmalig. Schon oft hat sich der aktuelle Papst zu den Missbrauchsfällen deutlich und bestimmt geäußert, doch die Sprache dieses Briefes schreit die Scham und den abgrundtiefen Ekel des Menschen Jorge Mario Bergoglio gegenüber den begangenen Verbrechen und deren Vertuschungen heraus. Damit dürften viele Gläubige sich in ihrer Wut und ihrem Unverständnis verstanden fühlen. Doch um kirchliche Strukturen dauerhaft zu ändern, braucht es mehr als einen leidenschaftlichen Brief."/zz/DP/he

