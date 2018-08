"Rhein-Zeitung" zu Ausreisegenehmigung für Mesale Tolu:

"Die Wirtschaft ist die Achillesferse des Präsidenten. Im Verhältnis zur deutschen Regierung schaltete die türkische Führung erst in dem Augenblick von Hassreden auf diplomatische Töne um, als sich die deutschen Touristen verschreckt von den ausfälligen Tiraden türkischer Politiker abwandten. Doch nicht nur Erdogan braucht Deutschland. Auch Deutschland braucht die Türkei: als Nato-Partner, für das Flüchtlingsabkommen und als Land, das die Konflikte im Nahen Osten von Europa fernhält. Berlin hat also ein Interesse an einer stabilen Türkei. Es gibt aber keinen Grund, Erdogans Macht zu stabilisieren. Die deutsche Regierung sollte der Türkei beide Hände ausstrecken und Erdogan unter Druck setzen, zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren."/zz/DP/he

